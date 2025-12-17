Ouvir
Aviso laranja em três distritos na quinta-feira devido a agitação marítima

17 dez, 2025 - 07:34 • Lusa

Mais distritos vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima em diferentes períodos até às 00h00 de sábado.

Três distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais elevado, na quinta-feira, devido a agitação marítima, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) esta quarta-feira.

Porto, Viana do Castelo e Braga encontram-se sob aviso laranja entre as 15h00 e as 21h00 de quinta-feira, com a previsão de "ondas de noroeste com cinco a 5,5 metros, com altura máxima de 10 metros".

Estes três distritos e ainda Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima em diferentes períodos até às 00h00 de sábado.

Na Madeira (costa norte e Porto Santo), o aviso amarelo foi retirado esta quarta-feira às 06h00.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

