Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Judiciária

Buscas na Transtejo por suspeita de fraude na renovação da frota da empresa

17 dez, 2025 - 12:44 • João Malheiro com Liliana Monteiro

Estão a ser investigados "crimes de fraude na obtenção de subsídio, corrupção ativa e passiva e/ou prevaricação, na renovação da frota da Transtejo".

A+ / A-

A Polícia Judiciária está a fazer buscas na Transtejo, esta quarta-feira, por suspeita de fraude na obtenção de subsídio na renovação da frota da empresa. A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pela Renascença.

A Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção — e no âmbito de um inquérito dirigido pela Procuradoria Europeia — , executou sete mandados de busca não domiciliárias, "em que se investigam crimes de fraude na obtenção de subsídio, corrupção ativa e passiva e/ou prevaricação, na renovação da frota da Transtejo", lê-se no comunicado enviado à Renascença.

Apesar das tentativas, ainda não foi possível obter uma reação da Transtejo.

Ainda segundo a nota da PJ, a Transtejo terá beneficiado "da comparticipação de fundos comunitários, em cerca de 17 milhões de euros, no âmbito do POSEUR — Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos do Portugal 2020".

A PJ está a investigar um concurso público lançado em 2020 para a obtenção de 10 navios elétricos, assim como as respetivas baterias, com um valor a rondar os 60 milhões de euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?