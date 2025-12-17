Buscas na Transtejo por suspeita de fraude na renovação da frota da empresa

A Polícia Judiciária está a fazer buscas na Transtejo, esta quarta-feira, por suspeita de fraude na obtenção de subsídio na renovação da frota da empresa. A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pela Renascença.

A Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção — e no âmbito de um inquérito dirigido pela Procuradoria Europeia — , executou sete mandados de busca não domiciliárias, "em que se investigam crimes de fraude na obtenção de subsídio, corrupção ativa e passiva e/ou prevaricação, na renovação da frota da Transtejo", lê-se no comunicado enviado à Renascença.

Apesar das tentativas, ainda não foi possível obter uma reação da Transtejo.

Ainda segundo a nota da PJ, a Transtejo terá beneficiado "da comparticipação de fundos comunitários, em cerca de 17 milhões de euros, no âmbito do POSEUR — Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos do Portugal 2020".

A PJ está a investigar um concurso público lançado em 2020 para a obtenção de 10 navios elétricos, assim como as respetivas baterias, com um valor a rondar os 60 milhões de euros.