Campanha de Natal e Ano Novo reforça segurança rodoviária em todo o país

17 dez, 2025 - 13:38 • Olímpia Mairos

Autoridades reforçam fiscalização e apelam à responsabilidade na estrada durante o período festivo.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vão desenvolver, entre 18 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, um conjunto de ações de sensibilização, fiscalização e pré-posicionamento de meios, com o objetivo de reforçar a segurança rodoviária durante o período festivo do Natal e do Ano Novo.

ANSR lança campanha nacional “O melhor presente é estar presente”

A campanha de segurança rodoviária “O melhor presente é estar presente” foi lançada no MAAT Central pela ANSR, numa cerimónia presidida pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha.

A iniciativa pretende alertar para o risco acrescido nesta época festiva, marcada por deslocações mais frequentes e longas. A campanha apela à adoção de comportamentos responsáveis na estrada, colocando a vida e a segurança como prioridade.

“Queremos que todos cheguem em segurança à ceia de Natal, aos encontros familiares e a casa. O melhor presente que podemos dar é estarmos presentes”, sublinha a ANSR.

Com o lema “O melhor presente é estar presente”, a campanha conta com a parceria de cerca de 440 entidades públicas e privadas, incluindo os Governos Regionais dos Açores e da Madeira, integrando uma estratégia de comunicação multimeios. A mensagem será divulgada em televisão, rádio nacional e local, imprensa escrita, rede multibanco, plataformas digitais, painéis LED em estações de serviço, bem como nos meios institucionais das entidades parceiras, redes sociais, mupis e cartazes.

PSP reforça fiscalização e visibilidade preventiva

Durante toda a campanha, a Polícia de Segurança Pública irá intensificar a sua presença na via pública, reforçando a fiscalização rodoviária e as ações de sensibilização dirigidas a condutores e demais utentes da estrada.

“Estas ações de visibilidade preventiva têm como principal objetivo prevenir a sinistralidade rodoviária e promover uma condução responsável e segura”, refere a PSP.

A atuação da polícia incidirá especialmente sobre as principais causas da sinistralidade rodoviária, nomeadamente o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool e/ou substâncias psicotrópicas, o uso do telemóvel durante a condução e a não utilização ou utilização incorreta do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.

GNR com operação nacional de policiamento e fiscalização

A Guarda Nacional Republicana irá desenvolver, no mesmo período, uma operação de policiamento e fiscalização em todo o território nacional, com especial incidência em locais de festividades, zonas comerciais e na rede viária.

“A operação visa garantir a segurança e a tranquilidade públicas, prevenir infrações, dissuadir e combater a criminalidade e reforçar a segurança rodoviária nas vias mais críticas”, adianta a GNR.

As ações da GNR focam-se no comportamento dos utentes da via, nas condições de circulação e no estado dos veículos, assegurando ainda a gestão do tráfego, o apoio aos utentes da estrada e a promoção de uma maior fluidez do trânsito.

ANEPC mobiliza dispositivo especial de emergência

No âmbito da Operação Natal e Ano Novo 2025-2026, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil implementa um dispositivo especial de prevenção e resposta operacional, integrado na campanha nacional de segurança rodoviária e proteção civil.

Diariamente, serão empenhados 867 bombeiros e 256 veículos. Após a análise dos pontos de maior sinistralidade, foram identificados 142 locais estratégicos para a pré-localização de meios, reforçando a capacidade de intervenção rápida.

Durante a Operação Natal, serão mobilizados no total 5.202 bombeiros e 1.536 veículos, enquanto na Operação Ano Novo o dispositivo global envolverá 3.468 bombeiros e 1.024 veículos, garantindo uma resposta eficaz às exigências deste período festivo.

Responsabilidade partilhada para salvar vidas

As entidades envolvidas reforçam que o combate à sinistralidade rodoviária é uma prioridade nacional, sublinhando que o sucesso desta missão depende do compromisso conjunto das autoridades e de toda a sociedade.

“A sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade. Pode e deve ser evitada”, destacam as entidades, apelando à responsabilidade individual e coletiva.

A mensagem final é clara: todos somos responsáveis por mudar o paradigma da segurança rodoviária.

“Juntos vamos conseguir que nenhuma família fique destroçada, que ninguém perca um familiar, um amigo ou um vizinho. Nestas festas, o melhor presente é estarmos todos presentes. Juntos vamos salvar vidas”, conclui o comunicado conjunto das entidades envolvidas na campanha.

