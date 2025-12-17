Ouvir
Hospital de Santa Maria vai realizar auditorias trimestrais à produção adicional

17 dez, 2025 - 14:18 • Lusa

Para evitar mais um caso de cirurgias adicionais como o caso do dermatologista que recebeu mais de 700 mil euros, o hospital planeia recorrer à inteligência artificial e reforçar o gabinete de codificação da atividade clínica para "detetar e atuar a tempo".

O Hospital de Santa Maria anunciou esta quarta-feira auditorias trimestrais à produção adicional e novas medidas de controlo, após o caso do dermatologista que recebeu mais de 700 mil euros em três anos em cirurgias fora da atividade regular.

"No plano de atividades do serviço de auditoria interna para o próximo ano, que está a ser reforçado agora com nove recursos humanos, vamos ter auditorias sucessivas", avançou o presidente da instituição, Carlos Martins, na comissão parlamentar de Saúde.

O responsável explicou que o novo regulamento da produção adicional passou a prever auditorias trimestrais, adiantando que a administração decidiu avançar com "uma alteração profunda" às regras e aos instrumentos de controlo existentes, que vão incluir o recurso a inteligência artificial e o reforço do gabinete de codificação da atividade clínica.

"Em função daquilo que conhecemos, em função daquilo que constatamos factualmente, decidimos fazer uma alteração profunda ao regulamento de produção adicional e uma alteração profunda ao plano de ação que já funcionava bem no nosso serviço de auditoria interna", disse Carlos Martins.

Além disso, referiu, há uma deliberação exclusiva sobre o gabinete de codificação, abrindo a possibilidade de recorrer ao mercado para contratar inteligência artificial e prestadores de serviço para reduzir para 60 dias o intervalo entre o ato médico e o pagamento, permitindo "detetar em tempo e atuar a tempo, antes de qualquer pagamento, situações que possam vir a ocorrer".

Carlos Martins acrescentou que estão previstas auditorias à codificação para 2026 e que já foram realizadas duas auditorias externas de peritos, reforçando a fiscalização sobre a produção adicional.

