Montalegre

Idosa morreu e marido hospitalizado por suspeita de inalação de fumo

17 dez, 2025 - 19:39 • Lusa

Quando os bombeiros chegaram havia fumo na habitação. Vítima mortal tinha 80 anos.

Uma mulher de 80 anos morreu e um homem de 86 anos foi transportado ao hospital por suspeita de intoxicação, disse fonte dos bombeiros que adiantou que havia fumo quando os operacionais chegaram à habitação em Ferral, Montalegre.

Hernâni Carvalho, comandante dos bombeiros de Salto, no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real, disse que a corporação foi acionada para Sidrós, na freguesia de Ferral, e que quando os operacionais chegaram ao local "depararam-se com duas vítimas, com suspeita de intoxicação por inalação".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo referiu, quando os bombeiros chegaram havia fumo na habitação, pelo que as autoridades vão, agora, investigar o que esteve na sua origem.

Hernâni Carvalho disse que a mulher de 80 anos morreu, enquanto o homem de 86 anos foi estabilizado no local e transportado para o hospital de Braga.

O alerta foi dado pelas 16h00 pelos vizinhos do casal.

Para além dos bombeiros de Salto, que mobilizaram seis operacionais e três viaturas, foram ainda acionados para o local a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Montalegre (INEM), a GNR e a autoridade de saúde.

