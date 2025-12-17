Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ovar

Motorista morre após embate de autocarro em casa

17 dez, 2025 - 19:06 • Ricardo Vieira

Em resultado deste acidente três mulheres sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital de São Sebastião.

A+ / A-

Uma pessoa morreu esta quarta-feira na sequência do embate de um autocarro de passageiros contra um casa, em Ovar.

A vítima mortal é o motorista do autocarro, de 57 anos, noticiou o Jornal de Notícias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O autocarro do consórcio BusWay despistou-se na estrada nacional 109 e embateu contra uma casa.

O motorista terá sofrido um episódio de doença súbita, admitem as autoridades.

Em resultado deste acidente três mulheres sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

A circulação foi cortada na rua do Sobral, na estrada nacional 109.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?