Motorista morre após embate de autocarro em casa

Uma pessoa morreu esta quarta-feira na sequência do embate de um autocarro de passageiros contra um casa, em Ovar.

A vítima mortal é o motorista do autocarro, de 57 anos, noticiou o Jornal de Notícias.

O autocarro do consórcio BusWay despistou-se na estrada nacional 109 e embateu contra uma casa.

O motorista terá sofrido um episódio de doença súbita, admitem as autoridades.

Em resultado deste acidente três mulheres sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

A circulação foi cortada na rua do Sobral, na estrada nacional 109.