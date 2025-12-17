"Não há nada que possa evitar" um novo apagão, admite REN

A Redes Energéticas Nacionais (REN) afirmou esta quarta-feira que não é possível garantir que não vão ocorrer novos apagões e defendeu que a prioridade do sistema elétrico deve ser a capacidade de recuperação rápida perante riscos técnicos, climáticos ou de cibersegurança. Na audição na Comissão de Ambiente e Energia, no âmbito do Grupo de Trabalho sobre o apagão de 28 de abril 2025, o presidente executivo da REN, Rodrigo Costa, afirmou que o operador das redes nacionais faz "tudo para evitar" estes eventos, mas sublinhou que "não há nada que possa evitar" que voltem a acontecer. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"O nosso serviço é um dos melhores da Europa e as coisas estão bem, mas estamos sujeitos a acidentes, estamos sujeitos à cibersegurança e estamos sujeitos a desastres naturais", afirmou. "A única coisa que há a fazer é estar bem preparados para recuperar" em caso de novo apagão. Rodrigo Costa defendeu que essa preparação não pode estar limitada ao operador da rede de transporte, devendo envolver "o exército, a polícia, todos os serviços críticos e os operadores de telecomunicações".

Em Portugal, a produção renovável representava cerca de 62% do consumo, enquanto em Espanha atingia 92%, com forte peso da energia solar. Segundo a REN, o sudoeste espanhol concentrava uma produção muito elevada – cerca de 16.000 megawatts de solar e eólica – para um consumo reduzido, com grande parte da energia a ser exportada para outras zonas de Espanha e para Portugal. Segundo João Conceição, Portugal e Espanha cumpriam os níveis mínimos de inércia exigidos pela Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade (ENTSO-E), mas o sistema espanhol não estava a responder adequadamente no controlo da tensão, um dos fatores que esteve na origem do colapso. "A causa principal que está identificada é um problema de muito alta tensão, que se inicia claramente no sistema espanhol e que se propaga para o sistema português", afirmou.