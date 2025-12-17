Ouvir
Oito detidos por furto de azeitona em Reguengos de Monsaraz

17 dez, 2025 - 09:32 • Olímpia Mairos

Oito homens, com idades compreendidas entre os 24 e os 48 anos, foram detidos por furto de azeitona, no concelho de Reguengos de Monsaraz. A detenção foi efetuada pelo Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Reguengos de Monsaraz.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A ação teve início após uma denúncia que dava conta da presença de vários indivíduos a furtar azeitona diretamente das árvores. No seguimento da informação recebida, os militares da GNR deslocaram-se ao local, onde desenvolveram diligências policiais que permitiram deter os suspeitos em flagrante delito.

De acordo com a GNR, no decorrer da operação, foram apreendidos cerca de 230 quilos de azeitona, que já se encontravam ensacados e prontos para serem transportados. O produto furtado foi posteriormente restituído ao seu legítimo proprietário.

Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes no Tribunal Judicial de Évora, para aplicação das respetivas medidas de coação.

A ação contou ainda com o reforço de militares dos Postos Territoriais de Mourão e de Redondo.

Em comunicado, a GNR recorda que se encontra em curso a operação “Campo Seguro 2025”, que “visa reforçar o policiamento nas zonas rurais”, com o objetivo de “dissuadir e reprimir a prática de furtos nos campos agrícolas”.

A operação contempla ações reforçadas de patrulhamento, sensibilização e fiscalização, com o objetivo de prevenir e combater crimes contra o património em propriedades agrícolas. A GNR apela ainda à colaboração da população, sublinhando a importância de reportar de imediato às autoridades qualquer atividade suspeita.

