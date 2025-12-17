Operação “Silbo” trava rede internacional de tráfico de cocaína ligada a Portugal

A Polícia Judiciária anunciou esta quarta-feira a sua participação numa operação policial internacional de grande envergadura que permitiu desmantelar uma cadeia de abastecimento de cocaína à Europa, a partir do Brasil, recorrendo a embarcações de pesca. A investigação, denominada Operação “Silbo”, contou com a colaboração da Polícia Federal do Brasil, da Guardia Civil de Espanha, da EUROPOL e de autoridades policiais de vários países europeus.

Em comunicado, a PJ adianta que, nos últimos dias, foram cumpridos 22 mandados de busca no Brasil e quatro em território nacional, tendo sido apreendidos “diversos bens, valores, viaturas e documentação”. No Brasil, foram ainda “detidos oito suspeitos, três dos quais residiam em Portugal” e estavam a ser monitorizados pelas autoridades portuguesas.

A investigação tinha já registado desenvolvimentos relevantes em setembro do ano passado, quando, em Espanha, foram detidas 37 pessoas ligadas ao ramo europeu da organização criminosa, responsável pela receção da droga. Entre os detidos encontrava-se o alegado responsável pela logística da rede na Europa.

Na origem de toda a operação está a apreensão de cerca de 1.600 quilos de cocaína, no final de 2024, em águas internacionais ao largo de Cabo Verde. A droga seguia a bordo de uma embarcação de pesca que partira do sul da Bahia, no Brasil. Esta interceção contou com a participação ativa da Polícia Judiciária e da Marinha portuguesa e foi então divulgada no âmbito da operação “Ventos Alísios”.

Segundo as autoridades, as três fases da operação, desenvolvidas na Europa e no Brasil, permitem concluir que a organização criminosa terá sido totalmente desmantelada, desde os responsáveis no país de origem até aos elementos encarregues da logística marítima e da distribuição em território europeu.

As investigações prosseguem, sob a direção do DIAP de Lisboa.