PJ desmantela rede que enviava droga através de encomendas postais

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma rede de tráfico de droga que recorria ao envio de encomendas postais para fazer chegar estupefacientes a vários pontos da Europa. A operação, levada a cabo pela Diretoria do Norte, resultou na detenção de três pessoas — dois homens e uma mulher — com idades entre os 21 e os 24 anos.

Em comunicado, a PJ esclarece que a investigação decorria há cerca de três meses e teve início após a deteção de uma encomenda suspeita numa loja dos CTT no concelho da Maia. No interior do volume estavam cerca de 500 gramas de liamba, com destino aos Países Baixos.

Segundo a PJ, não se tratava de um caso isolado. No decurso da investigação foram identificadas e apreendidas outras remessas ilícitas, tanto na mesma loja como noutras estações dos CTT da área do Grande Porto. As encomendas apresentavam diferentes pesos e formatos e continham liamba e haxixe, destinando-se a clientes em território nacional e noutros países europeus.

As buscas realizadas às residências dos suspeitos permitiram a apreensão de “diversos produtos associados à atividade criminosa, nomeadamente liamba, haxixe e MDMA”, bem como balanças de precisão, sacos de acondicionamento e máquinas de embalamento a vácuo.

Os três detidos, que não têm antecedentes criminais conhecidos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.