PJ detém suspeito de abuso sexual de mulher incapaz de resistência em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira, em Lisboa, um cidadão estrangeiro, de 29 anos, suspeito da prática dos crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, coação e gravações e fotografias ilícitas. A vítima é uma mulher de 21 anos, também de nacionalidade estrangeira.

A investigação teve origem numa comunicação da PSP à PJ, depois de a vítima ter recorrido a uma unidade hospitalar, onde foram detetados indícios de agressão sexual.

De acordo com a PJ, a vítima conheceu o suspeito num bar em Lisboa, através de amigos em comum. Uma semana depois, no domingo, voltaram a encontrar-se no mesmo contexto. Nessa ocasião, o suspeito terá transportado a vítima, alegadamente embriagada, numa viatura TVDE que opera.

A mulher só recuperou a consciência mais tarde, apresentando sinais de ter “sido sexualmente agredida, facto que veio a ser confirmado em contexto hospitalar, após sujeição a perícias”, acrescenta a nota da PJ.

No âmbito das diligências desenvolvidas pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, foram efetuadas buscas que levaram à localização e detenção do suspeito. A investigação apurou ainda a existência de vídeos do crime, que o arguido utilizaria para coagir a vítima a não apresentar queixa.

O detido tem antecedentes criminais por condução de veículo em estado de embriaguez ou sob o efeito de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.

O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coação.