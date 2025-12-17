Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PJ realiza buscas na Câmara Municipal de Mortágua

17 dez, 2025 - 12:20 • Olímpia Mairos

Em causa estão suspeitas de crimes de prevaricação e participação económica em negócio.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quarta-feira buscas na Câmara Municipal de Mortágua, no âmbito de uma investigação relacionada com suspeitas de crimes de prevaricação e participação económica em negócio.

A operação foi desencadeada pela Diretoria do Centro da PJ, no quadro de um inquérito tutelado pelo Ministério Público, através do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viseu. Além do edifício da autarquia, as diligências abrangeram também uma empresa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a Polícia Judiciária, estão em causa procedimentos adotados em processos de contratação pública. As buscas tiveram como objetivo a recolha de elementos probatórios considerados relevantes para o esclarecimento dos factos em investigação.

“Em causa estão procedimentos adotados em processos de contratação pública. As buscas tiveram como objetivo a recolha de diversos elementos probatórios relevantes para o esclarecimento dos factos sob investigação”, indica a PJ, em comunicado.

A PJ adianta que a investigação vai prosseguir com a “análise da prova entretanto recolhida, de natureza documental e digital, com vista ao apuramento integral das eventuais condutas criminosas, do seu alcance e à célere conclusão do inquérito”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?