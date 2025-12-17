PJ realiza buscas na Câmara Municipal de Mortágua

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quarta-feira buscas na Câmara Municipal de Mortágua, no âmbito de uma investigação relacionada com suspeitas de crimes de prevaricação e participação económica em negócio.

A operação foi desencadeada pela Diretoria do Centro da PJ, no quadro de um inquérito tutelado pelo Ministério Público, através do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viseu. Além do edifício da autarquia, as diligências abrangeram também uma empresa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a Polícia Judiciária, estão em causa procedimentos adotados em processos de contratação pública. As buscas tiveram como objetivo a recolha de elementos probatórios considerados relevantes para o esclarecimento dos factos em investigação.

“Em causa estão procedimentos adotados em processos de contratação pública. As buscas tiveram como objetivo a recolha de diversos elementos probatórios relevantes para o esclarecimento dos factos sob investigação”, indica a PJ, em comunicado.

A PJ adianta que a investigação vai prosseguir com a “análise da prova entretanto recolhida, de natureza documental e digital, com vista ao apuramento integral das eventuais condutas criminosas, do seu alcance e à célere conclusão do inquérito”.