PSP apreende armas e munições em operação de prevenção criminal nos Olivais e Marvila

17 dez, 2025 - 08:13 • Olímpia Mairos , com João Cunha

Fonte da PSP confirmou à Renascença a detenção de vários suspeitos. A operação tem como principal finalidade “a apreensão de armas proibidas”.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar, esta manhã, mais uma operação de prevenção criminal com foco na apreensão de armas proibidas, nas freguesias dos Olivais e de Marvila, em Lisboa.

A contabilização final do material apreendido só deverá ficar concluída no final da manhã, mas os primeiros dados já foram avançados à Renascença pela comissária da PSP, Carina Alves. Segundo a responsável, trata-se de uma ação de grande dimensão, envolvendo várias unidades da polícia.

“Foi uma operação conjunta entre a Divisão de Investigação Criminal de Lisboa e a 2.ª Divisão Policial, também do Comando Metropolitano de Lisboa, e que teve também participação de diversas valências da PSP”, explica a comissária.

Até ao momento, a PSP já apreendeu diversas armas e munições de diferentes calibres, além de outro material ilegal.

“Foram apreendidas diversas armas, munições de diferentes calibres, produto suspeito de ser estupefaciente, uma granada inerte, bem como armas proibidas, como uma moca artesanal e um sabre”, acrescenta a comissária Carina Alves.

Fonte da PSP confirmou à Renascença a detenção de vários suspeitos, bem como a apreensão de um número significativo de armas e munições.

Estão igualmente a ser realizadas buscas domiciliárias em 12 habitações nas duas freguesias abrangidas pela operação. A polícia reserva para mais tarde a divulgação de um balanço final.

Esta ação insere-se numa estratégia de prevenção criminal, tendo como principal objetivo retirar de circulação armas proibidas e reduzir situações de risco para a segurança pública.

[notícia atualizada às 9h12 de 17 de dezembro de 2025, para acrescentar declarações da PSP]

