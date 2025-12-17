PSP faz buscas em 12 casas nos Olivais e em Marvila

17 dez, 2025 - 08:13 • Olímpia Mairos
A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a levar a cabo, esta manhã, uma operação de prevenção criminal nas freguesias dos Olivais e de Marvila, em Lisboa.
Em comunicado enviado às redações, o Comando Metropolitano de Lisboa refere que, “através da Divisão de Investigação Criminal e da 2.ª Divisão Policial, se encontra a realizar uma Operação Especial de Prevenção Criminal desde as 7h00”.
A mesma nota adianta que a ação “decorre nas freguesias dos Olivais e de Marvila, com a realização de buscas domiciliárias em 12 habitações”.
Segundo a PSP, a iniciativa tem como principal finalidade “a apreensão de armas proibidas, nos termos da Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro”.