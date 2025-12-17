Reino Unido regressa ao programa Erasmus em 2027

O Reino Unido prepara-se para reintegrar o programa europeu de intercâmbio universitário Erasmus, do qual saiu há quase cinco anos na sequência do Brexit, relataram hoje os meios de comunicação britânicos.

Londres poderá fazer este anúncio de regresso ao Erasmus já na quarta-feira, no âmbito do novo reinício ("reset") com a União Europeia regularmente referido pelo primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer, para dissipar as mágoas do Brexit, segundo o The Times, The Guardian e a BBC.

Um acordo alcançado com Bruxelas abriu caminho à participação dos estudantes britânicos no programa a partir de janeiro de 2027, segundo estes meios de comunicação.

O Reino Unido saiu do Erasmus, no qual participava desde 1987, quando deixou a UE no início de 2021. Esta decisão provocou consternação entre os estudantes e os agentes do ensino superior no Reino Unido.

Um porta-voz limitou-se a dizer que o governo britânico não queria "comentar discussões em curso", mas a notícia foi rapidamente bem recebida por universidades britânicas e pelo terceiro partido político do país, os Liberais Democratas (pró-europeus), que veem nisso "um primeiro passo crucial" para uma relação mais estreita com a UE.