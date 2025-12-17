Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Reino Unido regressa ao programa Erasmus em 2027

17 dez, 2025 - 01:28

O Reino Unido saiu do Erasmus, no qual participava desde 1987, quando deixou a UE no início de 2021.

A+ / A-

O Reino Unido prepara-se para reintegrar o programa europeu de intercâmbio universitário Erasmus, do qual saiu há quase cinco anos na sequência do Brexit, relataram hoje os meios de comunicação britânicos.

Londres poderá fazer este anúncio de regresso ao Erasmus já na quarta-feira, no âmbito do novo reinício ("reset") com a União Europeia regularmente referido pelo primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer, para dissipar as mágoas do Brexit, segundo o The Times, The Guardian e a BBC.

Um acordo alcançado com Bruxelas abriu caminho à participação dos estudantes britânicos no programa a partir de janeiro de 2027, segundo estes meios de comunicação.

O Reino Unido saiu do Erasmus, no qual participava desde 1987, quando deixou a UE no início de 2021. Esta decisão provocou consternação entre os estudantes e os agentes do ensino superior no Reino Unido.

Um porta-voz limitou-se a dizer que o governo britânico não queria "comentar discussões em curso", mas a notícia foi rapidamente bem recebida por universidades britânicas e pelo terceiro partido político do país, os Liberais Democratas (pró-europeus), que veem nisso "um primeiro passo crucial" para uma relação mais estreita com a UE.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 17 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?