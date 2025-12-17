Sandra Araújo afastada da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza

Sandra Araújo foi afastada da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que passa para a alçada do Instituto de Segurança Social.

Sandra Araújo estava desde o final de 2022 no cargo. Três anos passados faz um balanço positivo, lamentando o corte com o atual projeto.

"Acredito que a Estratégia estava a começar a dar frutos e resultados positivos - e também o trabalho na arquitetura de governação da Estratégia que foi construído - e, portanto, era muito importante que fosse dada continuidade a esse trabalho", diz em declarações à Renascença.

O anúncio de que a coordenadora é afastada, passando as políticas referentes à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza para o Instituto da Segurança Social, foi feito pelo ministro da presidência António Leitão Amaro, no final da reunião do Conselho de Ministros - defendendo que, desta forma, maior importância passará a ser dada à temática.

De saída do cargo, a coordenadora fala, no entanto, num retrocesso que prejudica o combate à pobreza: "Só pode ser eficaz se houver uma articulação profunda no conjunto de políticas públicas, que é exatamente a narrativa presente ao Plano e à Estratégia Nacional - que ficando apenas no Instituto da Segurança Social pode ser, de facto, um recuo e um retrocesso".

Sandra Araújo confirma que neste período à frente da Estratégia nunca esteve reunida com a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho - nem tão pouco com a anterior titular da pasta, Ana Mendes Godinho.