“Operação Bagulho”

Seis detidos por tráfico de droga em Mafra, Torres Vedras e Sobral de Monte Agraço

17 dez, 2025 - 11:33 • Olímpia Mairos

Operação da GNR resultou ainda na constituição de sete arguidos e na apreensão de droga, armas, munições e milhares de euros em dinheiro.

Seis homens foram detidos e sete pessoas constituídas arguidas no âmbito da “Operação Bagulho”, uma ação do Comando Territorial de Lisboa da GNR, por suspeitas de tráfico de estupefacientes nos concelhos de Mafra, Torres Vedras e Sobral de Monte Agraço.

A operação foi desenvolvida no dia 15 de dezembro pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Mafra, no seguimento de uma investigação que decorria há cerca de um ano. No total, foram detidos seis homens e constituídos arguidos cinco homens e duas mulheres, com idades entre os 17 e os 52 anos.

No âmbito da ação policial, os militares da Guarda deram cumprimento a 27 mandados de busca, dos quais 15 domiciliários e 12 a veículos. As diligências culminaram na apreensão de uma quantidade significativa de droga, armas e outros objetos associados à atividade criminosa.

Entre o material apreendido estão 2.616 doses de haxixe, 77 doses de cocaína, 24 pastilhas de MDMA e sete doses de liamba, bem como 110 munições, 3.485 euros em numerário, nove telemóveis e diversas balanças e embalagens de acondicionamento.

Foram ainda apreendidas quatro facas, duas armas de ar comprimido, um bastão de basebol, um aerossol de gás pimenta e três botijas de óxido nitroso.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Lisboa Oeste – Sintra, onde os detidos serão presentes para aplicação das respetivas medidas de coação.

