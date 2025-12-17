Ouvir
Universidade de Coimbra quer dar voz à natureza nas cidades

17 dez, 2025 - 12:41 • Olímpia Mairos

Projeto RESIGNIFY propõe um novo modelo de planeamento urbano que integra ciência, emoções e participação comunitária.

A Universidade de Coimbra (UC) integra um projeto de investigação que pretende transformar a forma como a natureza é compreendida, planeada e vivida nos contextos urbanos, propondo um novo paradigma em que os elementos naturais são encarados como agentes ativos dos ecossistemas das cidades.

O projeto RESIGNIFY é liderado pelo Centro de Ecologia Funcional (CFE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), em parceria com a Universidade Aberta, e desafia as perspetivas tradicionalmente antropocêntricas do planeamento urbano, cruzando ciência, emoções, cultura e participação comunitária.

“Nesta investigação procuramos reconhecer os significados atribuídos à natureza urbana, através da sua compreensão e das ligações emocionais das populações aos elementos naturais, para a cocriação de soluções baseadas nos imaginários e narrativas das comunidades”, explica Fátima Alves, investigadora responsável do projeto e professora da Universidade Aberta, citada em comunicado.

Para atingir estes objetivos, o RESIGNIFY recorre a metodologias inovadoras que incluem revisão científica aprofundada, análise espacial com recurso a sistemas de informação geográfica (GIS), bem como o envolvimento direto das comunidades através de inquéritos, grupos focais, workshops e atividades criativas. Está também prevista a produção de um documentário que dará visibilidade às narrativas humanas e não humanas presentes na cidade.

O projeto contempla ainda a criação de um Curso Online Aberto Massivo (MOOC) de âmbito internacional, desenvolvido em colaboração com o LE@D – Laboratório de Educação a Distância e E-learning da Universidade Aberta, dedicado ao planeamento urbano regenerativo e à participação pública, sob coordenação das professoras Luísa Aires e Marta Abelha.

Num contexto marcado por múltiplos desafios urbanos, Diogo Guedes Vidal, investigador do CFE/FCTUC, considera que o projeto surge como uma resposta necessária.

As cidades enfrentam problemas cumulativos, como as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a desigualdade no acesso à natureza e o afastamento emocional dos ecossistemas. O RESIGNIFY surge como uma resposta essencial a estes desafios”, sublinha.

Também Rosário Rosa, investigadora do CFE/FCTUC, destaca o caráter inovador da iniciativa. “Trata-se de uma investigação pioneira, que integra emoções e narrativas no planeamento urbano regenerativo, ampliando a participação pública e valorizando saberes culturais e locais, com impacto ao nível arquitetónico, social e urbanístico”, afirma.

Segundo os investigadores, a produção do documentário e do MOOC reforça o impacto social do projeto, ao permitir que o conhecimento produzido chegue a públicos não académicos e a profissionais em formação.

“O RESIGNIFY tem potencial para influenciar estratégias de planeamento do espaço público, Planos Diretores Municipais e políticas de infraestruturas verdes”, concluem os investigadores.

O projeto decorre entre 2025 e 2028, é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e envolve uma equipa multidisciplinar de investigadores da Universidade de Coimbra, da Universidade Aberta, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e da Universidade Fernando Pessoa.

