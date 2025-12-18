Ouvir
Aeroporto de Lisboa: Sistema de entrada e saída é "estável, é fiável e robusto"

18 dez, 2025 - 17:42 • Liliana Monteiro , com redação

Sistema de Segurança Interna garante que, "nos últimos dias, não foram detetadas quaisquer anomalias técnicas ou constrangimentos no sistema".

A+ / A-

O sistema de controlo de fronteiras no Aeroporto de Lisboa está a funcionar dentro da normalidade e sem falhas, garante o Sistema de Segurança Interna (SSI).

“O sistema de entrada e saída (EES) tem-se comportado conforme previsto e de acordo com as regras instituídas a nível europeu. Nos últimos dias, não foram detetadas quaisquer anomalias técnicas ou constrangimentos no sistema”, indica o SSI, em resposta por escrito à Renascença.

Numa altura em que têm sido notícia a demora de várias horas na zona de chegadas no Aeroporto de Lisboa, o SSI assegura que o EES “está estável, é fiável e robusto, tendo demonstrado corresponder aos requisitos técnicos para os quais foi desenvolvido”.

Na terça-feira, 16 de dezembro, foram registados, entre as 6h30 e as 9h10, “constrangimentos na Rede Nacional de Segurança Interna (RNSI), que não se encontra na dependência do SSI”.

"Introdução destas regras nos aeroportos correu mal", admite ministra

"Introdução destas regras nos aeroportos correu mal", admite ministra

"Recuso aceitar que seja exclusiva responsabilidad(...)

Estes problemas afetaram o funcionamento das e-gates (pórticos de controlo automático), indica o esclarecimento do Sistema de Segurança Interna.

Sobre uma eventual suspensão temporária do EES na época das festas, o SSI refere que “até ao momento não foi tomada qualquer decisão nesse sentido, no entanto, a suspensão parcial da recolha de dados, em nada afeta o normal controlo de fronteira ou põe em causa os procedimentos de segurança, que passam a ser feitos apenas no sistema nacional, ou seja: os dados não são enviados para o sistema central europeu”.

A ministra da Administração Interna admitiu esta semana que "correu mal" nos aeroportos portugueses a introdução do novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, mas recusou que seja da "exclusiva responsabilidade" da PSP.

Em declarações no Parlamento, Maria Lúcia Amaral afirmou que, além da PSP, o novo sistema tem também como responsáveis o Sistema de Segurança Interna, que controla os sistemas informáticos e os equipamentos que os suportam, a ANA Aeroportos de Portugal, que gera a infraestrutura, além dos contratos com entidades privadas para assegurar esses equipamentos.

