Associação alerta para sinais de alarme e prevenção para o suicídio jovem

Uma associação com sede no distrito de Lisboa vai realizar sessões de esclarecimento pelo país sobre sinais de alerta entre os jovens com ideação suicida e prevenções possíveis, disse esta quinta-feira à agência Lusa uma responsável.

"Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o suicídio é a segunda causa de morte entre os 15 e os 34 anos, portanto é gravíssimo e não é um problema que acontece só em determinadas zonas, é transversal a todo o país e diria até em todo o mundo", indicou Cláudia Muller.

Tendo em conta os dados e "a necessidade de ação, porque o suicídio é um tabu, mas só até bater à porta", a Associação Juvenil Suicídio STOP, que nasceu em agosto deste ano e é presidida por a psicóloga Margarida Sala, realizará sessões pelo país, disse.

Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre questões de saúde mental, contacte um médico especialista, ou um dos vários serviços e linhas de apoio gratuitas, como o SNS 24 (808 24 24 24), o SOS Voz Amiga (800 209 899/213 544 545), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o SOS Adolescente (800 202 484).

Para esta responsável, entre os sinais de alerta estão "pequenas alterações de comportamento, o uso de expressões de desvalorização, o dizer no aniversário que para o ano pode já não estar e, tudo isto, enquanto sorri e tira boas notas".

No que toca à prevenção "há muito a fazer", mas Cláudia Muller destacou a "necessidade de tratar bem o corpo para ter uma mente sã" e, fazendo a analogia com os veículos, esta advogada defendeu que "é preciso cuidar e fazer uma boa manutenção para garantir um bom funcionamento".

Ou seja, "se o veículo não for cuidado nem tiver manutenção apodrece mais depressa, de forma visível ou não, e se se envolver num pequeno acidente, ficará destruído, enquanto um bem cuidado, com manutenção, no mesmo acidente terá uns arranhões".