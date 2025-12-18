Bastonário dos Advogados defende que modelo de averiguação preventiva deve ser repensado

O bastonário da Ordem dos Advogados considera que o arquivamento da averiguação preventiva à empresa familiar de Luís Montenegro, a Spinumviva, é uma "boa notícia" e que se dissipa agora uma nuvem que pairava sobre o primeiro-ministro.

À Renascença, João Massano avisa que deve ser repensada a aplicação do modelo de averiguação preventiva pela Procuradoria-Geral da República, um procedimento administrativo utilizado pelo Ministério Público para investigar suspeitas antes da abertura formal de um inquérito criminal.

O bastonário entende que, com o modelo, pode estar em causa a proteção dos averiguados, em especial no que toca aos processos mais mediáticos.

"O que eu defendo é que se repense a privacidade e o sigilo dos dados de uma atribuição preventiva, independentemente da pessoa ser ou não ser uma figura pública. Aliás, até diria ao contrário. Sabemos bem o que aconteceu com a situação do processo Influencer e o que provocou com o ex-primeiro-ministro António Costa. Não me parece que tenha sido bom para ninguém", afirma, considerando que o que aconteceu "não é bom para a imagem da justiça".

Tanto o caso Influencer, que levou à queda do Governo de António Costa, como o caso Spinumviva, que levou à queda do Governo de Luís Montenegro no início do ano, vieram desencadear eleições antecipadas.