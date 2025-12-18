Ouvir
  • 18 dez, 2025
Lisboa

Chiado sem carros ao fim de semana na época festiva

18 dez, 2025 - 16:30 • Lusa

Trânsito vai estar condicionado entre as 10h00 de sábado e as 23h59 de domingo, nos próximos dois fins de semana.

A zona do Chiado, em Lisboa, vai voltar a ficar sem carros nos próximos dois fins de semana para atenuar os efeitos da concentração de pessoas habitual nesta época festiva, revelou esta quinta-feira a câmara da capital.

Em comunicado, o município adianta que os condicionamentos de trânsito vão ocorrer entre as 10h00 de sábado e as 23h59 de domingo, para "aumentar a segurança dos peões e permitir a sua livre circulação".

O acesso a residentes é assegurado, assim como cargas e descargas entre as 06h00 e as 10h00.

Segundo a autarquia, o trânsito vai estar condicionado na Rua Garrett, na Rua Nova do Almada a partir do cruzamento com a Rua de São Nicolau até à Rua Garrett (onde o trânsito será desviado para a Rua do Crucifixo) e na Rua Ivens, entre o cruzamento com a Rua Capelo e até à Rua Garrett (o trânsito será desviado para a Rua Capelo e para o sentido descendente da Rua Serpa Pinto).

Já na Rua Serpa Pinto, entre o cruzamento da Rua Capelo com a Rua Garrett, o trânsito será desviado para o sentido descendente da Rua Serpa Pinto.

O trânsito estará igualmente condicionado na Calçada do Sacramento, entre a Rua Garrett e o cruzamento com a Rua Almirante Pessanha (será permitida a saída do parque de estacionamento do Chiado).

A Câmara de Lisboa vai voltar também a promover a campanha "Deixe o carro para trás e festeje o Natal", proporcionando esta sexta-feira e no fim de semana, tal como nos dias 26, 27 e 28, estacionamento gratuito nos parques da EMEL do Campo Grande e Universidade.

A partir destes parques haverá um "shuttle" exclusivo e gratuito da Carris com saídas de 30 em 30 minutos até às 21h30 do Campo Grande e 22h30 dos Restauradores, com paragens no Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e Restauradores", indica a câmara na nota.

Nos mesmos dias, o estacionamento também será gratuito nos parques da EMEL de Alcântara e Avenida de Pádua, "ambos com ligação direta à Baixa através do Elétrico 15E (Alcântara) e da Carreira 708 (Avenida de Pádua) com títulos de transporte gratuito entregues no estacionamento".

"Para usufruir deste serviço gratuito basta aceder a estes parques de estacionamento onde estarão as equipas da EMEL e da CARRIS para ajudar", revela a Câmara de Lisboa.

A iniciativa será ainda reforçada com o alargamento do horário nos Parques Navegante da EMEL da Ameixoeira, Avenida de Pádua, Azinhaga da Cidade Colégio Militar e Telheiras Nascente e Poente até às 02h00 para os aderentes registados.

