Cuidadores Informais. Não haverá pagamento de retroativos

O subsídio de apoio aos cuidadores informais vai deixar de ser considerado como rendimento, mas não haverá pagamentos retroativos. A medida foi anunciada esta quinta-feira pelo Governo e entra em vigor a 1 de Janeiro.

Pelas regras atuais, que vigoraram este ano, o subsídio atribuído fazia com que os cuidadores pudessem sofrer cortes noutras prestações sociais a que teriam direito.

"A maior parte das famílias que se queixaram connosco teve a ver com o abono de família, porque tinham outros filhos e os miúdos perderem o abono do escalão em que estavam inseridos, outros inclusivamente perderam o apoio escolar, porque para todos os efeitos considerar uma verba de 300 e tal euros nalgumas famílias é o suficiente para passarem de escalão e deixarem de ter os apoios que lhes faz falta durante todo o ano", relata à Renascença, Maria dos Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais.