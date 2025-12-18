Cuidadores Informais. Não haverá pagamento de retroativos

18 dez, 2025 - 18:28 • João Maldonado
O subsídio de apoio aos cuidadores informais vai deixar de ser considerado como rendimento, mas não haverá pagamentos retroativos. A medida foi anunciada esta quinta-feira pelo Governo e entra em vigor a 1 de Janeiro.
Pelas regras atuais, que vigoraram este ano, o subsídio atribuído fazia com que os cuidadores pudessem sofrer cortes noutras prestações sociais a que teriam direito.
A Associação celebra o fim de uma "injustiça que estava a ser aplicada", mas defende que, para corrigir totalmente a situação das prestações sociais perdidas este ano, os cortes teriam de ser repostos retroativamente.
"É perfeitamente injusto o que aconteceu a alguns grupos de famílias neste 2025, o abono de família que baixou para muitas não vai voltar atrás, os apoios escolares, uma série de benefícios que as pessoas poderiam ter e que deixaram de usufruir", afirma Maria dos Anjos Catapirra.