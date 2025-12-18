Ouvir
Desinformação em Portugal e Espanha apresenta narrativas semelhantes

18 dez, 2025 - 10:48 • Lusa

Espanha a imigração é muito mais associada a crimes violentos e ameaças à segurança. Já em Portugal, permanece a ideia de que há prejuízos injustos e mais pressão nos serviços públicos.

O sociólogo e coordenador do Iberifier em Portugal, Gustavo Cardoso, considera que as narrativas de desinformação nos dois países ibéricos têm vindo a convergir, embora com maior intensidade e caráter sistémico no caso espanhol.

"Há uma maior convergência ibérica, com muitas narrativas desinformativas semelhantes entre Portugal e Espanha", afirma à Lusa Gustavo Cardoso, destacando a internacionalização dos temas que marcam a desinformação.

O professor universitário do ISCTE começa por explicar que Espanha tem uma polarização política muito mais intensa do que Portugal, havendo muito mais desinformação política.

"Em Portugal também existe, mas é menos sistémico. Em Espanha, já faz parte do ambiente político, há um padrão de desinformação e em Portugal quando surge algo mais polarizador, isso sobressai", refere o coordenador português do projeto de combate à desinformação Iberifier.

No que diz respeito à imigração, por exemplo, em Espanha a imigração é muito mais associada a crimes violentos e ameaças à segurança. Já em Portugal, permanece a ideia de que há prejuízos injustos e mais pressão nos serviços públicos.

Além disso, "há muito mais negacionismo a adaptações climáticas na desinformação espanhola, e mesmo a ideia de conspiração anti-ciência, do que em Portugal".

"Em Portugal, surge muito a ideia de má gestão das coisas", acrescenta o académico.

Em termos políticos, as coisas em Portugal acontecem "em picos", como a queda do Governo, as eleições legislativas ou as presidenciais, enquanto em Espanha "os ataques às figuras políticas, como Pedro Sánchez, são constantes. É muito mais sistémico", argumenta.

Além disso, "Espanha tem muito mais desinformação pró-russa do que Portugal, embora também já apareçam algumas coisas", relacionadas nomeadamente com questões europeias, refere o professor universitário.

Em relação às grandes plataformas digitais, principal motor de disseminação de desinformação, a rede social X "é muito mais central nessa prática".

"O X em Portugal tem uma utilização residual, mas muitas coisas aparecem nesta rede e depois ganham outra vida nas outras plataformas", explica Gustavo Cardoso, dizendo que no caso espanhol o X "tem um peso superior ao português".

