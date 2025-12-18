Ouvir
ERS alerta para cobrança de "taxas moderadoras indevidas"

18 dez, 2025 - 19:34 • Anabela Góis

Entidade Reguladoras da Saúde diz que as denúncias estão a aumentar no acesso às urgências no SNS.

A Entidade Reguladoras da Saúde (ERS) alerta para a cobrança de taxas moderadoras indevidas a utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) nas urgências.

A ERS diz, em comunicado divulgado esta quinta-feira, que as denúncias estão a aumentar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em causa estão utentes seguidos em consultas de especialidade hospitalar, que vão à urgência para reavaliação médica, devido aos constrangimentos dos calendários dos prestadores.

Mas também doentes que são encaminhados por prestadores convencionados do setor privado ou social, e ainda casos de agressões, acidentes de viação, laborais ou desportivos.

A Entidade Reguladora da Saúde avisa que todas estas situações são isentas de taxas e que os hospitais estão sujeitos ao pagamento de coimas.

