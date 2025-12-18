"Escola Solidária" garante refeições durante férias de Natal

O programa “Escola Solidária” garante refeições às crianças de estabelecimentos de ensino do Porto durante as férias de Natal.



Esta quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, e a vereadora da educação, Matilde Rocha, visitaram a Escola do Bom Sucesso, a escola que mais pedidos recebe para refeições fora do período de aulas.

Em declarações à Renascença, Pedro Duarte considera que a iniciativa “é muito importante” e acredita que “a escola é o melhor veículo de coesão social, de promoção de igualdade de oportunidades e, de facto, cumprimos um desígnio de comunidade de darmos condições a todos”.

O autarca acrescentou que são iniciativas como esta que “acabam por significar esse mesmo esforço que toda a comunidade educativa acaba por desempenhar em torno deste objetivo de darmos condições de igualdade de oportunidades a todos”.

Pedro Duarte considerou ainda que, desta forma, o Porto tem “crianças que vão crescer plenamente para poderem, um dia, realizar-se da forma que melhor entenderem e serem muito felizes na nossa cidade”.

Até ao dia 17 de dezembro tinham sido recebidos 2.769 pedidos de almoços e 3.207 lanches. Tendo a EB Bom sucesso recebido 91 pedidos de almoços e lanches.

Em 2024, no mesmo período, foram fornecidos 6.513 almoços e 6.249 lanches.