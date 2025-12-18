Ouvir
INEM vai pagar na próxima semana 15 milhões de euros em dívida aos bombeiros

18 dez, 2025 - 23:43 • Lusa

Dívida do INEM ronda os 30 milhões de euros e é relativa à componente fixa do Dispositivo Especial de Emergência Pré-Hospitalar.

O INEM vai pagar no início da próxima semana metade da dívida de 30 milhões de euros às corporações de bombeiros pelo transporte de doentes urgentes para os hospitais, revelou hoje à Lusa o presidente da Liga dos Bombeiros.

António Nunes disse que a garantia do pagamento de 15 milhões de euros aos bombeiros foi dada pela direção do INEM durante uma reunião com os dirigentes da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).

O responsável acrescentou que a LBP desconhece quando é que será pago a restante dívida existente desde setembro para com os bombeiros.

Segundo a LBP, a dívida ronda os 30 milhões de euros e são relativos à componente fixa do Dispositivo Especial de Emergência Pré-Hospitalar (DEEPH).

António Nunes avançou também à Lusa que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) transferiu esta semana para as corporações de bombeiros cerca de um milhão de euros referentes às despesas extraordinárias feitas durante o combate aos incêndios rurais deste ano.

O presidente da LBP disse que este valor se destinou ao pagamento dos grupos de reforços mobilizados para os incêndios do verão e que não estavam incluídos no Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios.

António Nunes sublinhou que a ANEPC ainda não pagou a totalidade das despesas extraordinárias feitas pelos bombeiros durante o verão, que totalizam mais de 20 milhões de euros.

Além da verba que está estipulada no âmbito do DECIR, que este ano foi de 41 milhões de euros, existem as despesas extras que cada corporação de bombeiros tem com os fogos como alimentação, combustíveis e carros de combate sinistrados.

