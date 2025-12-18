Ouvir
Metro de Lisboa adjudica manutenção de escadas e elevadores da Baixa Chiado e Aeroporto

18 dez, 2025 - 21:48 • Lusa

Contrato, no valor de quase seis milhões de euros, abrange "22 escadas mecânicas e seis elevadores"

A+ / A-

O Metropolitano de Lisboa adjudicou à Kone Portugal - Elevadores a manutenção completa e piquete de assistência às escadas mecânicas e elevadores das estações Baixa-Chiado e Aeroporto, um contrato no valor de quase seis milhões de euros.

Segundo um comunicado divulgado hoje pela empresa, "o Metropolitano de Lisboa, E. P. E. deliberou adjudicar ao concorrente n.º 1 - Kone Portugal - Elevadores, Lda. o contrato de assistência técnica para manutenção completa e piquete de assistência às escadas mecânicas e elevadores das estações Baixa-Chiado e Aeroporto".

Este contrato, abrange, de acordo com a nota, "22 escadas mecânicas e seis elevadores", e terá o valor "de 5.996.888,26 euros", no âmbito de um modelo de assistência "diferenciado, concebido como projeto-piloto".

O contrato terá a duração de 62 meses, a contar da data da respetiva assinatura. Mas, por agora encontram-se em curso os trâmites legais necessários à sua celebração, refere a nota.

A iniciativa "visa garantir a fiabilidade dos equipamentos mecânicos e melhorar os tempos de resposta às ocorrências, num contexto de elevada intensidade de utilização e de exigência acrescida ao nível da acessibilidade", destaca o comunicado da empresa.

Pelo que, o contrato a celebrar para a aquisição de serviços de assistência técnica de operação, manutenção completa e piquete de assistência nestas estações, prevê a "afetação permanente de equipas técnicas dedicadas, em regime 24 horas por dia em cada uma dessas estações".

A empresa realça que desde 2018, já investiu 22,5 milhões de euros na instalação, substituição e modernização de elevadores, escadas e tapetes mecânicos, tendo sido instalados ou encontrando-se em processo de instalação 39 elevadores e 33 escadas mecânicas em diversas estações da rede.

Assim, o Metropolitano de Lisboa adianta que, em paralelo ao processo de adjudicação hoje anunciado, lançou o concurso para a empreitada de reabilitação de acessos mecânicos nas estações Alameda, Odivelas, Oriente e Terreiro do Paço, abrangendo mais 26 escadas mecânicas.

Estes concursos "inserem-se num programa alargado e continuado de investimento em acessibilidades, desenvolvido pelo Metropolitano de Lisboa no âmbito do Plano Nacional para a Promoção da Acessibilidade", acrescenta.

O Metropolitano de Lisboa dispõe de um total de 121 elevadores, 234 escadas mecânicas e 10 tapetes rolantes distribuídos pelas suas 56 estações, "constituindo um dos maiores parques nacionais de equipamentos mecânicos de transporte e elevação de pessoas, com uma utilização média de cerca de 18 horas diárias, todos os dias do ano", sublinha.

A empresa reafirma também o seu compromisso de "continuar a investir na acessibilidade universal e na operacionalidade dos equipamentos mecânicos".

