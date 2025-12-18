Nível de vida em Portugal "avançou no sentido da média europeia" em 2024

O Governo destacou esta quinta-feira que o aumento do nível de vida dos portugueses em 2024, evidenciado por dados divulgados na quarta-feira pelo INE, aproximou o país da média europeia, mas reconheceu que "subsistem grandes desigualdades" no território.

Os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que o poder de compra em Portugal aumentou 1,3 pontos percentuais entre 2023 e 2024, para 82,4% da média europeia, mantendo o país a 15.ª posição entre os 20 países da zona euro e a 18.ª da União Europeia.

Já a Despesa de Consumo Individual "per capita", apontada pelo INE como "um indicador mais apropriado para refletir o bem-estar das famílias", fixou-se em 85,7% da média da União Europeia em 2024, mais 0,2 pontos percentuais do que no ano anterior.

"Estes dados são muito positivos. Mostram que ainda estamos longe da média europeia, mas que, em 2024, Portugal avançou nesse sentido", sustenta o ministro da Economia e da Coesão Territorial num comunicado divulgado esta quinta-feira.