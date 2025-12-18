Novos cortes de luz em cinco municípios neste domingo

A E-REDES informa que neste domingo, a 21 de dezembro, vai proceder à interrupção programada no fornecimento de energia elétrica em cinco municípios. Estas interrupções pretendem corrigir situações de insegurança da rede e até prevenção de avarias.

Os municípios de Sintra, Lisboa, Santarém, Lagoa e Loulé são os implicados no corte de luz. A operadora da rede portuguesa garante que o trabalho investido pretende "evitar as interrupções de fornecimento e, quando necessárias, minimizar a sua duração", lê-se na publicação do site.

Saiba que municípios e freguesias são afetadas

Sintra – União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, das 06h00 às 11h00;

Lisboa – Freguesia de Alvalade, das 05h00 às 11h00;

Lisboa – Freguesia de Estrela, das 05h00 às 11h00;

Santarém – Freguesia de Marinhais, das 06h00 às 07h00;

Faro – Freguesia de Ferragudo, das 07h00 às 11h00;

Faro – Freguesia de Quarteira, das 07h00 às 11h00.

Durante estas interrupções serão realizadas manobras técnicas, ligações, reparações e trabalhos de conservação da rede elétrica, sempre que estejam esgotadas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de outras instalações.

Por razões de segurança, a E-Redes aconselha que todas as instalações sejam consideradas permanentemente em tensão durante o período da intervenção