Pai e filho faturaram mais de 1,5 milhões de euros em cirurgias adicionais em Castelo Branco

Depois do caso no Hospital Santa Maria do dermatologista que recebeu 700 mil euros em cirurgias adicionais, a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS) está a investigar as cirurgias realizadas em Castelo Branco, no Hospital Amato Lusitano, onde dois especialistas - pai e filho - faturaram mais de 1,5 milhões de euros quando eram os únicos especalistas do serviço.

Segundo a CNN, a IGAS está agora a analisar se foram cumpridos todos os critérios legais, depois do responsável ter admitido esta terça-feira no Parlamento que poderão existir outros casos semelhantes.

"Nós estamos, como vos disse, a executar 10 auditorias neste momento. Penso que o projeto de relatório de duas delas ficará pronto ainda este ano e, embora as avaliações não estejam determinadas, é provável que venhamos a ter situações que também justifiquem que todos nós fiquemos atentos", afirmou.

À Renascença, Carlos Carapeto confirma que a ULS de Castelo Branco é uma das entidades que está sinalizada "pelos valores envolvidos" na atividade cirúrgica de produção adicional.

Segundo o inspetor-geral, estão envolvidos 2,6 milhões de euros em cirurgias no departamento de dermatologia só nos últimos três anos, mas avança que "não é possível dizer neste momento que houve alguma irregularidade", uma vez que ainda não existe relatório da IGAS e ainda não foi terminada a avaliação da equipa de auditoria.

Carlos Carapeto avança ainda que os projetos de relatório com as conclusões vão começar a ficar prontos até ao final do ano e que ficarão concluídos durante o mês de janeiro.

Para o caso de Castelo Branco, a CNN avança que na Unidade Local de Saúdede Castelo Branco foram realizadas 7.364 cirurgias em regime adicional, contra 6.240 em atividade base, e que as cirurgias adicionais representam mais de metade de toda a atividade entre os anos de 2022 e 2024.

Só no serviço de dermatologia, foram faturados 700 mil euros em 2022, um milhão em 2023 e 900 mil euros em 2024, para um total de quase 2,6 milhões de euros em três anos - grande parte recebida por apenas dois médicos, pai e filho: Francisco Saraiva Gil e José Mendes Gil.