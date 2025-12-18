Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 18 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PJ detém no Algarve suspeito de crimes sexuais contra menores procurado pelo Brasil

18 dez, 2025 - 09:12 • Olímpia Mairos

O suspeito terá abusado sexualmente da enteada, então com quatro anos, registando os abusos em vídeo e fotografia.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona do Algarve, um cidadão estrangeiro de 37 anos, procurado pelo Brasil por crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores.

A detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal da PJ, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias brasileiras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a investigação, os crimes ocorreram entre março de 2016 e janeiro de 2020, numa cidade do Estado de São Paulo. O suspeito terá abusado sexualmente da enteada, então com quatro anos, registando os abusos em vídeo e fotografia.

Além disso, entre julho de 2014 e janeiro de 2020, terá armazenado imagens e vídeos com conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes.

De acordo com a PJ, caso venha a ser condenado, o suspeito poderá enfrentar uma pena de até 25 anos de prisão.

O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Évora, que irá decidir as medidas de coação a aplicar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 18 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?