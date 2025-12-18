PJ detém no Algarve suspeito de crimes sexuais contra menores procurado pelo Brasil

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona do Algarve, um cidadão estrangeiro de 37 anos, procurado pelo Brasil por crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores.

A detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal da PJ, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias brasileiras.

Segundo a investigação, os crimes ocorreram entre março de 2016 e janeiro de 2020, numa cidade do Estado de São Paulo. O suspeito terá abusado sexualmente da enteada, então com quatro anos, registando os abusos em vídeo e fotografia.

Além disso, entre julho de 2014 e janeiro de 2020, terá armazenado imagens e vídeos com conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes.

De acordo com a PJ, caso venha a ser condenado, o suspeito poderá enfrentar uma pena de até 25 anos de prisão.

O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Évora, que irá decidir as medidas de coação a aplicar.