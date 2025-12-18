Subsídio ao cuidador informal deixa de contar como rendimento, diz Governo

Em setembro foram conhecidas várias situações de cuidadores informais, que, por receberem o respetivo subsídio, tinham tido cortes noutras prestações sociais, tendo, na altura, o MTSSS contabilizado cerca de 1.600 pessoas.

"O subsídio de apoio ao cuidador informal deixa de ser considerado na determinação da condição de recursos de que depende a atribuição de outras prestações sociais, como o abono de família para crianças e jovens e o abono de família pré-natal", lê-se no comunicado.

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) adianta que desta forma está resolvido "o problema criado por um decreto regulamentar de 2022, detetado após ser implementado automaticamente pela Segurança Social".

O subsídio de apoio ao cuidador informal deixa de ser considerado rendimento , anunciou esta quinta-feira o Governo, uma situação que fazia com que alguns cuidadores sofressem cortes noutras prestações sociais, como o abono de família.

Na altura, a secretária de Estado da Segurança Social, Susana Filipa Lima, explicou que os cortes não afetavam todos os cuidadores informais, mas apenas os que estavam "na franja de escalões [de rendimentos] " e que subiram de escalão a partir do momento em que a Segurança Social passou a assumir o subsídio de apoio ao cuidador informal como rendimento.

O MTSSS diz esta quinta-feira que a medida agora anunciada vai ao encontro de queixas de cidadãos e associações e que entra em vigor a 1 de janeiro de 2026.

"A decisão reverte o problema criado por um decreto regulamentar de 2022 (...) que estabeleceu as condições do reconhecimento do estatuto do cuidador informal e das respetivas medidas de apoio sem alterar a avaliação da condição de recursos na atribuição das prestações sociais", explica o ministério.

O MTSSS salienta que o subsídio de apoio ao cuidador informal principal passa a estar integrado no subsistema de proteção familiar, em vez de no subsistema de solidariedade, como até aqui, uma vez que o objetivo "é garantir a prestação de cuidados à pessoa em situação de dependência".

"Desta forma, o Governo evita que quem acede ao subsídio de apoio ao cuidador informal principal seja excluído de outros apoios ou veja o seu valor reduzido", diz ainda.