Terminadas buscas por quatro pescadores desaparecidos em Aveiro

As buscas pelos quatro pescadores desaparecidos, após a embarcação em que seguiam ter naufragado terça-feira a cerca de 370 quilómetros de Aveiro, foram esta quinta-feira dadas como terminadas, informou a Marinha.

Num comunicado divulgado na sua página de Internet, a Marinha adiantou que, nas operações de busca, estiveram um navio patrulha oceânico da Marinha - NRP Figueira da Foz, uma aeronave de patrulha marítima da Força Aérea -- P3 e duas embarcações de pesca que estavam nas proximidades.

A Marinha adiantou que o NRP Figueira da Foz está a caminho da Base Naval de Lisboa, prevendo-se a sua chegada até ao final do dia.

Apesar das buscas terem sido dadas como terminadas, a Marinha ressalvou que o Centro Coordenador de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) vai manter uma vigilância remota da área de busca com recurso a meios de satélite disponibilizados pela Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA).

A embarcação de pesca "Carlos Cunha" naufragou na terça-feira de manhã com sete pescadores de nacionalidade indonésia a bordo, dos quais quatro estão desaparecidos e três foram resgatados por outra embarcação de pesca que se encontrava nas imediações, sendo que um deles, que se encontrava em paragem cardiorrespiratória, acabou por morrer.

O barco de pesca do espadarte, que terá sofrido uma entrada de água enquanto navegava a mais de 200 milhas náuticas (aproximadamente 370 quilómetros) de Aveiro, é propriedade do armador António Cunha, de Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, mas costuma estar fundeado em Vigo, Espanha.

A Marinha explicou que três dos sete tripulantes que foram recolhidos por uma das embarcações de pesca, um deles já sem vida, já se encontram a bordo do NRP Figueira da Foz.

Já os dois sobreviventes foram avaliados pela equipa de saúde do navio, não tendo sido identificada a necessidade de cuidados médicos adicionais, acrescentou.