Centro Europeu alerta para aumento de infeções sexualmente transmissíveis entre jovens

19 dez, 2025 - 14:33 • Lusa

Educação sobre o VIH e a sexualidade na escola é crucial para capacitar os jovens a "assumirem o controlo e tomarem decisões informadas sobre a sua sexualidade e relações de forma livre e responsável", afirmou o Centro Europeu.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) alertou para o aumento das infeções sexualmente transmissíveis entre jovens, particularmente a gonorreia, e defendeu que a educação sobre esta matéria em contexto escolar é crucial.

Num relatório divulgado esta sexta-feira, o ECDC alerta para um aumento das taxas de gonorreia entre os jovens, em particular mulheres com idades entre 20 e 24 anos, onde as taxas de notificação aumentaram quase 200% entre 2021 e 2023, sinalizando uma "necessidade urgente" de respostas nacionais "robustas e inclusivas".

Os peritos da organização consideram ainda que a educação sobre o VIH e a sexualidade baseada em competências para a vida, em contextos escolares e de acordo com as normas internacionais, é crucial para capacitar os jovens a "assumirem o controlo e tomarem decisões informadas sobre a sua sexualidade e relações de forma livre e responsável".

No âmbito do sistema de monitorização do VIH da Declaração de Dublin do ECDC, são recolhidas informações sobre as políticas nacionais de educação que orientam a prestação de educação abrangente sobre o VIH e a sexualidade em contextos educativos.

OMS alerta que cortes no financiamento comprometem combate ao VIH

Dia Mundial da Luta Contra a Sida

OMS alerta que cortes no financiamento comprometem combate ao VIH

A nível global, a OMS estima que 40,8 milhões de p(...)

De acordo com os últimos dados comunicados por 26 países da UE/EEE em 2023, ou o ano mais recente com dados disponíveis, tais políticas existem em contextos escolares do ensino básico em 15 países, em contextos escolares do ensino secundário em 19 países e em institutos de formação de professores em 13 países. Em todos estes casos Portugal está incluído.

Portugal não integra o grupo de países que reportou a existência de tais políticas em universidades.

O relatório sublinha que os preservativos, quando usados corretamente e de forma consistente, estão entre os métodos mais eficazes de prevenção primária contra as infeções sexualmente transmissíveis.

Diz que o Plano de Ação Regional Europeu da Organização Mundial da Saúde para acabar com a SIDA e as epidemias de hepatite viral e infeções sexualmente transmissíveis não tem uma meta específica para o uso de preservativos entre os indicadores destas infeções, no entanto, a meta provisória de cobertura de prevenção do VIH para 2025 visa que 90% das populações-chave tenham usado preservativo na última vez que tiveram relações sexuais com um cliente ou parceiro não regular.

Como os jovens não estão incluídos como população-chave no questionário de monitorização do VIH da Declaração de Dublin, foi solicitado aos países, no questionário de monitorização das infeções sexualmente transmissíveis, que fornecessem os dados disponíveis sobre a proporção de jovens (entre 15 e 24 anos) que relataram ter usado preservativo na última relação sexual nos últimos seis meses.

Entre os 12 países (Portugal incluído) com dados disponíveis, as estimativas variaram entre 13 % e 75 %, o que significa que "nenhum país atingiu a meta intermédia de cobertura de prevenção do VIH de 90 %", apontam os peritos do ECDC.

O número relativamente baixo de países que comunicaram dados sobre o indicador relativo à utilização de preservativos entre os jovens no questionário de monitorização das infeções sexualmente transmissíveis está em consonância com os dados disponíveis dos países da UE/EEE sobre a utilização de preservativos entre as populações-chave durante os últimos seis meses.

Saiba Mais
