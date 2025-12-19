Ouvir
Crime

Detidos três jovens por roubos violentos em Lisboa

19 dez, 2025 - 12:02 • Olímpia Mairos

Jovens, com idades entre os 17 e os 19 anos, são suspeitos de quatro crimes cometidos sob ameaça de arma de fogo em várias zonas da capital.

A Polícia Judiciária deteve três jovens, com idades entre os 17 e os 19 anos, por suspeitas da prática de quatro crimes de roubo agravado em várias zonas da cidade de Lisboa.

Em comunicado, a PJ refere que os crimes ocorreram entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025 e que os suspeitos atuavam em grupo, abordando as vítimas na via pública sob ameaça de arma de fogo. Terão roubado dinheiro, telemóveis, computadores portáteis e outros bens, obrigando ainda as vítimas a fornecer códigos de acesso a serviços digitais e bancários.

Segundo a investigação, esses dados foram depois usados para levantamentos e transferências de dinheiro, configurando também um crime de abuso de cartão ou de dados de pagamento.

A Polícia Judiciária adianta que foi reunida prova testemunhal, documental e pericial que sustenta a forte indiciação dos suspeitos.

Duas das detenções já tinham ocorrido anteriormente, tendo sido aplicada aos dois primeiros arguidos a medida de coação de prisão preventiva. O terceiro suspeito foi detido na quinta-feira e será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

