Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Direito de Resposta

19 dez, 2025 - 15:29

Direito de resposta à notícia "Padre condenado a cinco anos de prisão efetiva e ao pagamento de indemnização" publicada pela Renascença a 16 de dezembro. A publicação do seguinte direito de resposta enquadra-se na Lei da Televisão e Rádio, e realiza-se a pedido da direção da Casa São Francisco de Assis – antiga Casa do Gaiato de Lisboa.

A+ / A-

A Casa São Francisco de Assis – antiga Casa do Gaiato de Lisboa (CSFA) vem, ao abrigo do disposto nos artigos 24.º e seguintes da Lei de Imprensa (Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro), exercer o seu direito de resposta relativamente à notícia publicada no dia 16 de dezembro de 2025 pela Rádio Renascença, na qual esta instituição é identificada, no texto e em fotografia, como “Casa do Gaiato”, sendo ainda referida como alegada lesada no processo objeto da referida notícia, o que faz nos termos seguintes:

É totalmente falsa a alegação de que a Casa do Gaiato, atualmente designada Casa de São Francisco de Assis – antiga Casa do Gaiato de Lisboa (CSFA), tenha sido alvo de qualquer ato lesivo no âmbito do processo noticiado, ou de que tenham ocorrido factos suscetíveis de prejudicar a instituição.

Todos os exercícios contabilísticos desde 2007 foram objeto de auditorias externas independentes, as quais confirmam a inexistência de quaisquer irregularidades, sendo as contas da instituição públicas, transparentes e devidamente escrutinadas.

Não se compreende, aliás, a razão pela qual a Rádio Renascença insiste em divulgar informações que há vários anos sabe não corresponderem à verdade.

A divulgação reiterada destas inverdades tem causado prejuízos ao bom nome, reputação e atividade social desenvolvida pela CSFA, afetando injustamente uma instituição que exerce uma relevante função social.

Pela direção,

Filipa Cília

(Tesoureira)

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?