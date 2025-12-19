A Casa São Francisco de Assis – antiga Casa do Gaiato de Lisboa (CSFA) vem, ao abrigo do disposto nos artigos 24.º e seguintes da Lei de Imprensa (Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro), exercer o seu direito de resposta relativamente à notícia publicada no dia 16 de dezembro de 2025 pela Rádio Renascença, na qual esta instituição é identificada, no texto e em fotografia, como “Casa do Gaiato”, sendo ainda referida como alegada lesada no processo objeto da referida notícia, o que faz nos termos seguintes:

É totalmente falsa a alegação de que a Casa do Gaiato, atualmente designada Casa de São Francisco de Assis – antiga Casa do Gaiato de Lisboa (CSFA), tenha sido alvo de qualquer ato lesivo no âmbito do processo noticiado, ou de que tenham ocorrido factos suscetíveis de prejudicar a instituição.

Todos os exercícios contabilísticos desde 2007 foram objeto de auditorias externas independentes, as quais confirmam a inexistência de quaisquer irregularidades, sendo as contas da instituição públicas, transparentes e devidamente escrutinadas.

Não se compreende, aliás, a razão pela qual a Rádio Renascença insiste em divulgar informações que há vários anos sabe não corresponderem à verdade.

A divulgação reiterada destas inverdades tem causado prejuízos ao bom nome, reputação e atividade social desenvolvida pela CSFA, afetando injustamente uma instituição que exerce uma relevante função social.

Pela direção,

Filipa Cília

(Tesoureira)