Estrada de acesso à Serra da Estrela cortada devido à neve

19 dez, 2025 - 11:49 • Lusa
O acesso ao maciço central da Serra da Estrela está encerrado ao trânsito desde as 7h20 devido à queda de neve, disse fonte da proteção civil.
"Os troços 11, 12 e 13 da Estrada Nacional 338 fecharam ao final da manhã de hoje devido à queda de neve. Trata-se da ligação Piornos [no concelho da Covilhã]-Torre-Lagoa Comprida [no concelho de Seia]", especificou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira queda de neve acima de 1.400 metros de altitude.