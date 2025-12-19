Ouvir
Fim de semana de inverno com chuva, frio e neve

19 dez, 2025 - 10:45 • Olímpia Mairos

IPMA prevê descida acentuada das temperaturas, avisos por agitação marítima e queda de neve a cotas baixas.

O fim de semana em Portugal continental vai ser marcado por chuva, frio intenso e queda de neve, devido à influência de uma vasta região depressionária localizada entre a Islândia e a Península Ibérica, segundo as previsões meteorológicas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a passagem de superfícies frontais frias vai afetar o território continental, seguindo-se, a partir da tarde desta sexta-feira, o transporte de uma massa de ar polar marítima, responsável pelo agravamento das condições meteorológicas, sobretudo no fim de semana.

Para esta sexta-feira, dia 19, estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes nas regiões do Centro e Sul, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência, de Norte para sul, queda de neve acima de 1400 metros de altitude, vento forte junto à faixa costeira e agitação marítima forte.

Devido à ondulação foram emitidos aviso laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga até às 3h00 de sábado, passando depois a amarelo até domingo.

Já a partir da manhã de sábado, dia 20, esperam-se períodos de chuva no litoral Norte e Centro, que se irão alargar às restantes regiões ao longo do dia. A precipitação deverá passar a regime de aguaceiros, situação que se manterá no domingo, dia 21, podendo estes ser pontualmente de granizo nas regiões Norte e Centro.

Por causa da previsão de neve, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga, entre as 18h00 de sábado e as 9h00 de domingo.

A queda de neve está prevista para cotas acima dos 1.400 a 1.600 metros, mas a cota deverá descer de forma acentuada a partir do final da tarde de sexta-feira para os 800 a 1.000 metros. No sábado, a neve poderá cair a altitudes ainda mais baixas, descendo pontualmente até aos 600 metros.

Segundo as previsões, a acumulação de neve poderá atingir entre cinco e 15 centímetros em várias serras das regiões Norte e Centro, podendo superar os 20 a 30 centímetros nos pontos mais elevados, como a Serra da Estrela, Gerês, Larouco, Alvão/Marão e Montemuro.

As temperaturas mínimas deverão aproximar-se ou descer abaixo dos zero graus no interior Norte e Centro, sendo mais elevadas nas restantes regiões, sobretudo na faixa costeira do Centro e Sul, onde poderão variar entre os 10 e os 12 graus Celsius. As temperaturas máximas deverão situar-se, de um modo geral, entre os 10 e os 16 graus, com valores inferiores nas zonas do interior e em áreas de maior altitude.

