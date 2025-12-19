Ouvir
GNR deteve 19 condutores por excesso de álcool no primeiro dia da operação Natal e Ano Novo

19 dez, 2025 - 07:32 • Olímpia Mairos

Em 24 horas, foram detidas 30 pessoas e registadas 578 contraordenações rodoviárias. Acidentes causaram uma vítima mortal, três feridos graves e 42 feridos leves.

A GNR deteve no primeiro dia da Natal e Ano Novo 30 pessoas, 19 por condução sob o efeito do álcool, com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, e 11 por condução sem habilitação legal.

Durante as ações de fiscalização rodoviária, foram fiscalizados 2. 347 condutores, tendo sido ainda detetados 31 casos de condução sob a influência do álcool.

No mesmo período, a GNR registou um total de 578 contraordenações rodoviárias. Entre as infrações mais frequentes destacam-se 200 por excesso de velocidade, 12 por excesso de álcool, 11 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC), 11 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 60 por falta de inspeção periódica obrigatória e 16 por ausência de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Relativamente à sinistralidade rodoviária, foram contabilizados 177 acidentes, dos quais resultaram uma vítima mortal, três feridos graves e 42 feridos leves.

O acidente mortal ocorreu, pelas 13h52, na Estrada Nacional 9, em Runa, no concelho de Torres Vedras, distrito de Lisboa. Tratou-se de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro, da qual resultou a morte de um homem de 34 anos.

Em comunicado, a GNR garante que continuará a priorizar a fiscalização de infrações como a condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, o excesso de velocidade, a utilização indevida do telemóvel, o uso correto do cinto de segurança e do SRC, a falta de inspeção periódica obrigatória, a ausência de seguro de responsabilidade civil e a incorreta execução de manobras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem, com o objetivo de garantir a segurança rodoviária durante o período festivo.

