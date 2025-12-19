Ministro anuncia que vai ser exigida apenas uma prova de ingresso no ensino superior

O ministro sublinhou que cada instituição terá autonomia para fixar o número de provas de ingresso, que poderão ir até trê s.

"O Governo vai fazer a proposta de alteração deste decreto-lei, para ser, de facto, apenas uma prova de ingresso, pelo menos", referiu, recebendo uma ovação da plateia, constituída essencialmente por responsáveis de institutos politécnicos e de universidades do país.

Falando em Barcelos, na tomada de posse de Luís Loures como novo presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Fernando Alexandre admitiu que nunca percebeu a decisão tomada em 2023 pelo Governo PS de fixar em pelo menos duas as provas de ingresso obrigatórias.

O Governo vai propor a redução, de duas para uma , das provas de ingresso obrigatórias para a esmagadora maioria dos cursos do ensino superior , anunciou esta sexta-feira o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. Medicina e Engenharia são algumas das exceções.

Adiantou que há cursos, designadamente na área da engenharia, em que vão ser obrigatórias as duas provas de ingresso, e outros, como a medicina, com três provas.

"Há regras especiais para determinadas áreas. Mas cabe à instituição, a partir do momento em que nós temos a validação pelo ensino secundário e com os exames nacionais, definir as condições de ingresso", adiantou.

Mas a regra geral será a obrigatoriedade de apenas uma prova de ingresso.

O ministro disse entender o argumento do aumento da exigência para garantir que os alunos que entram no ensino superior tenham os requisitos necessários, mas lembrou que em causa estão estudantes que concluíram o ensino secundário.

"Não me parece que alguém que tenha concluído o secundário em Portugal não esteja em condições de aceder a um curso superior", defendeu.

Para Fernando Alexandre, a introdução das duas provas de ingresso resultou numa diminuição, "ainda significativa", acima de 2.000 candidatos no ensino superior neste ano.