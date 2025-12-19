Número de pessoas que deixou de viver como sem-abrigo em 2024 é o mais alto dos últimos seis anos

O número de pessoas que deixou a condição de sem-abrigo em 2024 foi o mais elevado dos últimos seis anos, destacou o coordenador da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo.

De acordo com o Inquérito de Caracterização das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, no ano passado houve 1345 pessoas que deixaram esta situação e obtiveram habitação permanente, o que, segundo Henrique Joaquim, representa o valor mais elevado desde a introdução de uma nova metodologia de contabilização, em 2018.

O mesmo inquérito revela que, a 31 de dezembro de 2024, havia 14.476 pessoas a viver nesta condição, mais 10% do que em 2023, ano em que se registaram 13.128 pessoas. Este valor representou já um aumento de 23% face a 2022.

Segundo Henrique Joaquim, o aumento de 10% registado em 2024 foi também o mais baixo desde 2018, o que, na sua opinião, demonstra que as medidas incluídas na estratégia têm vindo a dar resultados.

Deu como exemplo as pessoas integradas em projetos de housing-first ou habitação partilhada, cujos dados de avaliação mostram que essas pessoas, depois de estabilizadas, "permanecem nas respostas e a reincidência diminui muito significativamente".

O housing-first é um modelo de intervenção social que atribui habitação permanente a pessoas em situação de sem-abrigo sem contrapartidas, como reabilitação ou tratamento de adições.

Henrique Joaquim salientou que entre 80% a 90% das pessoas que integram projetos de housing-first ou habitação partilhada permanecem nas habitações e que a reincidência "diminui muito significativamente".

"De acordo com o último estudo que foi feito de avaliação, pessoas que saíram e passaram por esse tipo de resposta, ao fim de seis meses, ao fim de um ano, mais de 60 e tal por cento continuava autónoma numa habitação com recursos próprios", apontou, sublinhando que "são indicadores que apontam que há resultados concretos".

Acrescentou que a estratégia para o período 2026-2030 prevê "dispersar mais [no território] e diversificar estes modelos, em especial nos municípios e áreas metropolitanas", ao abrigo da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O Governo pretende, entretanto, aumentar o número de vagas para pessoas em situação de sem-abrigo e melhorar as condições dos Centros de Alojamento Temporário. Estão previstos 4 milhões de euros para instituições que estejam em condições de assegurar estas necessidades, no âmbito de um aviso nacional que será publicado na próxima segunda-feira, dia 22 de dezembro.

Para o coordenador da estratégia, o aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo explica-se, por um lado, por fatores de contexto, como a crise na habitação e a falta de emprego, e, por outro lado, pela maior capacidade de diagnóstico, resultante do aumento de equipas no terreno.

Henrique Joaquim salientou que nem sempre é possível identificar uma causa única para a situação de sem-abrigo, sublinhando que, muitas vezes, há várias causas simultâneas, e que a desestruturação das relações familiares contribui para uma situação de "vulnerabilidade muito grande".

Quanto à percentagem de novos casos em 2024, indicou que ronda os 20% do total, correspondendo a pessoas que estão em situação de sem-abrigo há cerca de um ano.

O responsável adiantou que a nova estratégia dará "maior ênfase e maior enfoque às questões da prevenção" e que, "brevemente", será emitido um conjunto de orientações, tanto para entidades de âmbito nacional como para núcleos locais, com vista à aplicação dessas medidas, a par de outras de intervenção.

Referiu ainda que já começou o acompanhamento de situações de risco, ou seja, casos de pessoas que se autonomizaram, mas que continuam a ser acompanhadas devido a situações de vulnerabilidade ou fragilidade social, com o objetivo de evitar a reincidência.