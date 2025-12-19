Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Número de pessoas que deixou de viver como sem-abrigo em 2024 é o mais alto dos últimos seis anos

19 dez, 2025 - 21:24 • Lusa

Mais de 1300 pessoas deixaram de estar em situação de sem-abrigo em 2024. Número é o mais alto desde 2018, apesar de aumento global de casos.

A+ / A-

O número de pessoas que deixou a condição de sem-abrigo em 2024 foi o mais elevado dos últimos seis anos, destacou o coordenador da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com o Inquérito de Caracterização das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, no ano passado houve 1345 pessoas que deixaram esta situação e obtiveram habitação permanente, o que, segundo Henrique Joaquim, representa o valor mais elevado desde a introdução de uma nova metodologia de contabilização, em 2018.

O mesmo inquérito revela que, a 31 de dezembro de 2024, havia 14.476 pessoas a viver nesta condição, mais 10% do que em 2023, ano em que se registaram 13.128 pessoas. Este valor representou já um aumento de 23% face a 2022.

Segundo Henrique Joaquim, o aumento de 10% registado em 2024 foi também o mais baixo desde 2018, o que, na sua opinião, demonstra que as medidas incluídas na estratégia têm vindo a dar resultados.

Deu como exemplo as pessoas integradas em projetos de housing-first ou habitação partilhada, cujos dados de avaliação mostram que essas pessoas, depois de estabilizadas, "permanecem nas respostas e a reincidência diminui muito significativamente".

O housing-first é um modelo de intervenção social que atribui habitação permanente a pessoas em situação de sem-abrigo sem contrapartidas, como reabilitação ou tratamento de adições.

Henrique Joaquim salientou que entre 80% a 90% das pessoas que integram projetos de housing-first ou habitação partilhada permanecem nas habitações e que a reincidência "diminui muito significativamente".

"De acordo com o último estudo que foi feito de avaliação, pessoas que saíram e passaram por esse tipo de resposta, ao fim de seis meses, ao fim de um ano, mais de 60 e tal por cento continuava autónoma numa habitação com recursos próprios", apontou, sublinhando que "são indicadores que apontam que há resultados concretos".

Acrescentou que a estratégia para o período 2026-2030 prevê "dispersar mais [no território] e diversificar estes modelos, em especial nos municípios e áreas metropolitanas", ao abrigo da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O Governo pretende, entretanto, aumentar o número de vagas para pessoas em situação de sem-abrigo e melhorar as condições dos Centros de Alojamento Temporário. Estão previstos 4 milhões de euros para instituições que estejam em condições de assegurar estas necessidades, no âmbito de um aviso nacional que será publicado na próxima segunda-feira, dia 22 de dezembro.

Para o coordenador da estratégia, o aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo explica-se, por um lado, por fatores de contexto, como a crise na habitação e a falta de emprego, e, por outro lado, pela maior capacidade de diagnóstico, resultante do aumento de equipas no terreno.

Henrique Joaquim salientou que nem sempre é possível identificar uma causa única para a situação de sem-abrigo, sublinhando que, muitas vezes, há várias causas simultâneas, e que a desestruturação das relações familiares contribui para uma situação de "vulnerabilidade muito grande".

Quanto à percentagem de novos casos em 2024, indicou que ronda os 20% do total, correspondendo a pessoas que estão em situação de sem-abrigo há cerca de um ano.

O responsável adiantou que a nova estratégia dará "maior ênfase e maior enfoque às questões da prevenção" e que, "brevemente", será emitido um conjunto de orientações, tanto para entidades de âmbito nacional como para núcleos locais, com vista à aplicação dessas medidas, a par de outras de intervenção.

Referiu ainda que já começou o acompanhamento de situações de risco, ou seja, casos de pessoas que se autonomizaram, mas que continuam a ser acompanhadas devido a situações de vulnerabilidade ou fragilidade social, com o objetivo de evitar a reincidência.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?