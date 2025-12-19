PJ coopera com autoridades dos EUA na investigação ao homicídio de físico português

19 dez, 2025 - 13:05 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária (PJ) confirmou esta terça-feira que está a colaborar com as autoridades dos Estados Unidos da América no âmbito das investigações relacionadas com o homicídio do físico português Nuno Loureiro e do tiroteio na Universidade de Brown.
Em comunicado, a PJ esclarece que foi formalmente contactada pelas autoridades norte-americanas e que, desde o momento inicial em que um cidadão português passou a ser considerado alvo de interesse para aquelas investigações, tem vindo a prestar colaboração e apoio às diligências em curso.
O homem apontado como principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro, em Boston, e do ataque na Universidade de Brown, em Rhode Island, é cidadão português, chama-se Cláudio Manuel Neves Valente, tinha 48 anos e foi encontrado morto pelas autoridades norte-americanas. Segundo a polícia, terá cometido suicídio.
A Polícia Judiciária adianta ainda que se mantém em contacto permanente com as autoridades dos EUA, assegurando todo o suporte necessário no âmbito da cooperação internacional.
As investigações prosseguem sob a responsabilidade das autoridades norte-americanas, não tendo sido, para já, divulgados mais pormenores sobre o caso.