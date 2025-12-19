Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PJ encontra cadáver de mulher desaparecida na Amadora e detém suspeita de homicídio

19 dez, 2025 - 12:24 • Olímpia Mairos

O corpo da vítima foi deixado no local do crime, numa zona erma e com vegetação densa, tendo sido coberto com vários objetos com o objetivo de o ocultar.

A+ / A-

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, localizou o corpo de uma mulher que se encontrava desaparecida desde o início de dezembro e deteve uma suspeita de homicídio qualificado, na zona da Amadora.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ adianta que a suspeita é uma mulher de 43 anos, de nacionalidade brasileira, fortemente indiciada pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada, e de um crime de profanação e ocultação de cadáver. A vítima, também de nacionalidade brasileira, tinha sido dada como desaparecida de forma inesperada no passado dia 5 de dezembro.

Face aos contornos considerados suspeitos do desaparecimento, a Polícia Judiciária desencadeou uma investigação para apurar os factos. Após um trabalho “intenso e ininterrupto”, foi possível recolher elementos indiciários consistentes que conduziram à localização do cadáver e à identificação e detenção da suspeita, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, o corpo da vítima foi deixado no local do crime, numa zona erma e com vegetação densa, tendo sido coberto com vários objetos com o objetivo de o ocultar.

As autoridades referem ainda que o crime terá sido cometido por um motivo considerado fútil.

A detida vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 19 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?