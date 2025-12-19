PJ encontra cadáver de mulher desaparecida na Amadora e detém suspeita de homicídio

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, localizou o corpo de uma mulher que se encontrava desaparecida desde o início de dezembro e deteve uma suspeita de homicídio qualificado, na zona da Amadora.

Em comunicado, a PJ adianta que a suspeita é uma mulher de 43 anos, de nacionalidade brasileira, fortemente indiciada pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada, e de um crime de profanação e ocultação de cadáver. A vítima, também de nacionalidade brasileira, tinha sido dada como desaparecida de forma inesperada no passado dia 5 de dezembro.

Face aos contornos considerados suspeitos do desaparecimento, a Polícia Judiciária desencadeou uma investigação para apurar os factos. Após um trabalho “intenso e ininterrupto”, foi possível recolher elementos indiciários consistentes que conduziram à localização do cadáver e à identificação e detenção da suspeita, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, o corpo da vítima foi deixado no local do crime, numa zona erma e com vegetação densa, tendo sido coberto com vários objetos com o objetivo de o ocultar.

As autoridades referem ainda que o crime terá sido cometido por um motivo considerado fútil.

A detida vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.