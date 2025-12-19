Portal da Queixa alerta para falhas logísticas e pressão no ‘last mile’ no pico do Natal

As reclamações relacionadas com entregas dispararam no período que antecede o Natal, revelando falhas logísticas significativas e uma crescente preocupação dos consumidores quanto à receção atempada das encomendas. Os dados são do Portal da Queixa, que aponta um aumento de 26,6% no número de reclamações face ao mesmo período do ano passado.

Entre 1 de novembro e 15 de dezembro de 2025, foram registadas 5.185 queixas relacionadas com entregas, num contexto de forte pressão sobre a chamada “última milha”, a fase final do processo de distribuição. O aumento da procura, típico da época natalícia, está a expor fragilidades operacionais e a gerar um clima de desconfiança entre os consumidores.

As operadoras de ‘last mile’ estão no centro das atenções, sendo apontadas como o principal foco de insatisfação. A Paack surge como a empresa mais reclamada, concentrando 11,65% do total de queixas registadas este ano. Paralelamente, a operadora tem sido alvo de milhares de pesquisas no Portal da Queixa, um sinal claro de preocupação por parte dos consumidores e de tentativas de antecipar problemas nas entregas.

Milhares de consumidores continuam à espera das suas encomendas

De acordo com a análise do Portal da Queixa, quase metade das reclamações (49,40%) está diretamente ligada a problemas de entrega e logística, como extravio de encomendas, erros na entrega, falhas no processo de distribuição ou falta de informação clara sobre o estado das encomendas. A má qualidade do serviço representa 27,03% das queixas, enquanto os atrasos e o incumprimento de horários correspondem a 7,43%.

As subcategorias mais reclamadas reforçam este cenário, com destaque para Correio Expresso – Last Mile & Entregas Programadas e Correio Expresso – Grande Distribuição, que, em conjunto, representam cerca de 30% do total das reclamações.

Com o Natal cada vez mais próximo, milhares de consumidores continuam à espera das suas encomendas. Só em dezembro, o número de queixas aumentou 30,48% em comparação com o mesmo mês de 2024, refletindo o receio generalizado de que as compras não cheguem a tempo da quadra festiva. Este cenário coloca em causa não apenas a experiência de consumo, mas também a reputação das marcas e dos operadores logísticos.

O fundador da plataforma, Pedro Lourenço, citado em comunicado, sublinha a necessidade de uma resposta urgente por parte do setor.

“Este cenário evidencia a urgência de reforçar a capacidade operacional, melhorar a comunicação com o consumidor e garantir maior transparência na informação sobre as entregas, sobretudo por parte das operadoras de ‘last mile’”, afirma, alertando que falhas recorrentes nesta fase crítica podem resultar numa perda significativa de confiança e reputação.