Prisão preventiva para suspeito de matar idosa em Braga

19 dez, 2025 - 21:37 • Lusa

O móbil do crime poderá estar relacionado com o pagamento de um trabalho.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 51 anos suspeito da autoria do homicídio de uma idosa em Adaúfe, Braga, ocorrido na passada segunda-feira, e o tribunal aplicou-lhe prisão preventiva.

Em comunicado, a PJ referiu esta sexta-feira que o suspeito, residente na mesma freguesia, "frequentava esporadicamente a casa da vítima, fazendo pequenos trabalhos ou recados".

O móbil do crime poderá estar relacionado com o pagamento de um destes trabalhos.

"A vítima, uma idosa com 71 anos, foi encontrada ao fim do dia seguinte [terça-feira], já cadáver, no interior do logradouro da sua residência, após alerta à GNR efetuado por um vizinho, que estranhou a falta das movimentações habituais da mesma", acrescenta.

A PJ diz ainda que o cadáver apresentava "ferimentos extensos na cabeça, compatíveis com golpes de objeto corto-contundente e reveladores da intervenção de terceiros".

Segundo fonte da PJ, a agressão terá sido perpetrada com uma enxada.

"Das diligências imediatas e ininterruptas, realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ, que dirige a investigação, resultaram fortes indícios da autoria dos factos por parte do suspeito, o qual, após cumprimento de busca domiciliária, judicialmente determinada e realizada em sua casa, foi detido fora de flagrante delito", lê-se ainda no comunicado.

O detido foi esta sexta-feira presente ao Tribunal de Guimarães, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

